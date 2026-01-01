Хадн дадн. Презентация альбома «Эжен»

Концерт-презентация нового альбома Хадн дадн

Приглашаем вас на концерт-презентацию нового альбома Хадн дадн под названием «Эжен». Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, полным ярких эмоций и запоминающихся моментов.

История о разломе реальности

Спектакль расскажет о фантасмагорическом шествии от упадка к расцвету. Публика сможет ощутить контраст противоречивых ощущений: от любви и ненависти до разрушения и богатства. Музыка на альбоме объединила в себе самые яркие ароматы времени: осень и весну, бурю и солнце.

Новые песни и мерч-айтемы

На концерте вас ждут новые песни, которые уже стали настоящими хитами среди поклонников. Также предусмотрены памятные мерч-айтемы, которые позволят вам сохранить частичку этого волшебного вечера. Это не просто выступление; это возможность стать частью новой эры Хадн дадн.

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Сейчас у вас есть шанс приобрести билеты по самой низкой цене! Не упустите возможность присоединиться к главному музыкальному событию осени.

Приходите и станьте частью увлекательного мира музыки и искусства, который создаёт Хадн дадн на сцене!