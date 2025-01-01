Игорь Саруханов: Концерт, который в клубе Petter

Легендарный музыкант, композитор и поэт Игорь Саруханов продолжает радовать своих поклонников уникальным и неповторимым творчеством. Заслуженный артист России и член Союза композиторов, он стал автором множества известных хитов, таких как «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики» и «Лодочка». Более трехсот произведений на его счету, многие из которых стали настоящей классикой эстрады.

Новые песни и старые хиты

Игорь Саруханов не останавливается на достигнутом — он продолжает ежегодно выпускать альбомы, которые неизменно находят отклик в сердцах слушателей. Последний трек «Одна на миллион» уже успел завоевать популярность на радиостанциях и концертных площадках.

Запланированные сюрпризы

По словам самого музыканта, в программе концерта будут представлены композиции разных лет, но также зрители смогут насладиться новыми песнями. Игорь Саруханов с нетерпением ждет встречи с публикой и обещает множество приятных сюрпризов.

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из самых популярных авторов современности! Событие станет настоящим праздником для всех меломанов.