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Киноафиша Играют юные арфисты России

Играют юные арфисты России

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Завораживающий концерт юных арфистов России

В Санктъ-Петербургъ Опера состоится уникальный концерт, посвященный искусству игры на арфе. На сцене выступят юные таланты, представляющие лучшие музыкальные школы страны.

О спектакле

Концерт обещает стать ярким событием для любителей классической музыки. Арфисты из разных уголков России продемонстрируют свое мастерство, исполняя как классические произведения, так и современные композиции. Это отличная возможность увидеть на сцене будущих звезд музыкального мира.

Программа концерта

В программе концерта запланированы произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Клод Дебюсси и многие другие. Зрителей ждут не только сольные выступления, но и ансамблевые номера, что придаст мероприятию особую атмосферу.

Интересные факты

  • Арфа — один из древнейших музыкальных инструментов, её история насчитывает более 3000 лет.
  • В России арфу начали активно использовать в начале XX века, и с тех пор она завоевала популярность в классической музыке.
  • Юные арфисты, участвующие в концерте, являются лауреатами различных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Приглашаем на концерт!

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении юных дарований! Билеты можно приобрести на сайте Санктъ-Петербургъ Опера и в кассах театра. Убедитесь, что вы часть этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
12:00 от 400 ₽

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