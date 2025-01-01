Играют юные арфисты России

В Санктъ-Петербургъ Опера состоится уникальный концерт, посвященный искусству игры на арфе. На сцене выступят юные таланты, представляющие лучшие музыкальные школы страны.
Концерт обещает стать ярким событием для любителей классической музыки. Арфисты из разных уголков России продемонстрируют свое мастерство, исполняя как классические произведения, так и современные композиции. Это отличная возможность увидеть на сцене будущих звезд музыкального мира.
В программе концерта запланированы произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Клод Дебюсси и многие другие. Зрителей ждут не только сольные выступления, но и ансамблевые номера, что придаст мероприятию особую атмосферу.
Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении юных дарований! Билеты можно приобрести на сайте Санктъ-Петербургъ Опера и в кассах театра. Убедитесь, что вы часть этого незабываемого музыкального события!