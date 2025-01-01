Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маленький оркестр и Алексей Гоман
Билеты от 3500₽
Киноафиша Маленький оркестр и Алексей Гоман

Маленький оркестр и Алексей Гоман

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Уникальный музыкальный проект в клубе Игоря Бутмана

Маленький оркестр — это уникальный музыкальный проект, объединяющий талантливых музыкантов, каждый из которых привносит в него свою индивидуальность и стиль.

Состав оркестра

  • Алексей Гоман — вокал и «народный артист», который дарит слушателям душевные эмоции и неповторимое исполнение.
  • Валерия Коган — фортепиано и музыка, известная как участница «ВИА Татьяна», чьи мелодии запоминаются с первого прослушивания.
  • Саша Даль — продюсер, автор слов и музыки, творивший в группе «Фрукты», добавляет оригинальность и креативность в каждое произведение.

О спектакле

Этот проект не только музыкальный, но также имеет театральные элементы, что делает его особенно привлекательным для зрителей. Смешение стилей и использование различных музыкальных направлений создаёт особую атмосферу, на которой стоит побывать каждому любителю искусства.

Не упустите возможность насладиться творчеством Маленького оркестра, где вас ждут яркие эмоции и незабываемые моменты!

Купить билет на концерт Маленький оркестр и Алексей Гоман

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3500 ₽
В других городах
Январь
14 января среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Светлана Разина
18+
Поп
Светлана Разина
23 января в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Rock Round
18+
Рок
Rock Round
14 января в 19:00 O'Connells Pub
от 500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
7 января в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше