Маленький оркестр и Алексей Гоман

Уникальный музыкальный проект в клубе Игоря Бутмана

Маленький оркестр — это уникальный музыкальный проект, объединяющий талантливых музыкантов, каждый из которых привносит в него свою индивидуальность и стиль.

Состав оркестра

Алексей Гоман — вокал и «народный артист», который дарит слушателям душевные эмоции и неповторимое исполнение.

Валерия Коган — фортепиано и музыка, известная как участница «ВИА Татьяна», чьи мелодии запоминаются с первого прослушивания.

Саша Даль — продюсер, автор слов и музыки, творивший в группе «Фрукты», добавляет оригинальность и креативность в каждое произведение.

О спектакле

Этот проект не только музыкальный, но также имеет театральные элементы, что делает его особенно привлекательным для зрителей. Смешение стилей и использование различных музыкальных направлений создаёт особую атмосферу, на которой стоит побывать каждому любителю искусства.

Не упустите возможность насладиться творчеством Маленького оркестра, где вас ждут яркие эмоции и незабываемые моменты!