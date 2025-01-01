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Киноафиша Играют победители. Татьяна Репникова

Играют победители. Татьяна Репникова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки: «Играют победители»

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки «Играют победители», который пройдет в театре Санктъ-Петербургъ Опера. Это событие состоится 15 ноября 2023 года и обещает стать настоящим праздником для любителей музыкального искусства.

О программе

В программе концерта выступят лауреаты престижных международных конкурсов, которые продемонстрируют свое мастерство и виртуозность. Зрители смогут насладиться произведениями классиков, таких как Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Петр Ильи Чайковский.

Уникальные исполнители

Каждый из исполнителей — это не просто музыкант, а победитель, который уже завоевал признание на мировых сценах. Их выступления отличаются высокой эмоциональностью и техническим совершенством, что сделает вечер незабываемым.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном зале театра Санктъ-Петербургъ Опера, который славится своей акустикой и атмосферой. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в мир классической музыки.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем заранее забронировать места, так как интерес к мероприятию очень высокий.

Не упустите возможность насладиться музыкой лучших исполнителей и погрузиться в атмосферу искусства на концерте «Играют победители». Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 400 ₽

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