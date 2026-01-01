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Игра в медведя
Билеты от 1800₽
Киноафиша Игра в медведя

Спектакль Игра в медведя

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Игра в медведя» по мотивам знаменитой истории о Винни Пухе

«Пух, обещай, что ты нас никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда! Даже когда тебе будет сто лет...» Эти слова напоминают нам о том, как важно сохранять воспоминания о беззаботном детстве.

Спектакль «Игра в медведя» — это новое захватывающее приключение обожаемого Винни Пуха. Он перенесёт зрителей в мир, где игрушки оживают и становятся настоящими героями. Каждый из нас помнит, как, будучи детьми, мы собирали своих игрушковых друзей для необычных игр. Так и маленький Кристофер Робин, обладая исключительной фантазией своего папы, был способен на все!

Приключения и дружба

Кристофер решает сыграть в ограбление банка, и, конечно, ему не обойтись без помощи друзей. Однако, как это часто бывает, старые знакомые не готовы с радостью встречать «глупого медвежонка». Винни находит себя в ситуации, когда его память оказывается под угрозой. В силу особых обстоятельств ему предстоит вспомнить важные моменты и собрать команду для выполнения задания.

Изюминкой спектакля станет не только веселая комедия, но и трогательные моменты, которые рождают понимание важности дружбы и взаимопомощи.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Михаил Морозов, Ксения Алексеева, Варвара Буторина и Полина Луценкова. Каждое выступление обещает быть ярким и запоминающимся, позволяя зрителям заново открыть для себя мир Винни Пуха и его друзей.

Не упустите возможность насладиться увлекательной историей о приключениях, дружбе и воспоминаниях, которые остаются с нами на протяжении всей жизни!

Режиссер
Егор Червяков
В ролях
Михаил Морозов
Михаил Морозов
Ксения Алексеева
Полина Луценкова
Варвара Буторина

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Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1800 ₽

Фотографии

Игра в медведя Игра в медведя Игра в медведя Игра в медведя Игра в медведя Игра в медведя Игра в медведя

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