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Михаил Морозов
Mikhail Morozov
Киноафиша
Персоны
Михаил Морозов
Михаил Морозов
Mikhail Morozov
Дата рождения
17 июня 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
РАМТ
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Биография Михаила Морозова
Родился 17 июня 1962 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
7.3
Высокие ставки
(2015)
7.2
Первая встреча, последняя встреча
(1987)
6.2
Улицы разбитых фонарей
(1998)
Фильмография Михаила Морозова
Судьба по книге перемен
детектив, мини-сериал
2022, Россия
Женский приговор
детектив, драма
2022, Россия
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5.3
Спасти Ленинград
Spasti Leningrad
драма, исторический
2019, Россия
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7.3
Высокие ставки
криминал
2015, Россия
4.7
Суперхирург
комедия
1999, Россия
6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив
1998, Россия
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7.2
Первая встреча, последняя встреча
Pervaya vstrecha - poslednyaya vstrecha
драма, комедия, исторический
1987, СССР
5.6
Почти ровесники
Nearly the same age
детский, семейный
1984, СССР
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Другие проекты Михаила Морозова
18+
Игра в медведя
Билеты
18+
Закрой глаза и смотри
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12+
Антигона не может больше жить
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