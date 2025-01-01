Спектакль Рождественская сказка в Каминном зале XIX века

Меню
О концерте/спектакле

Рождественский спектакль для детей в Галерее Шилова

Рождество - это время встреч с чем-то большим и настоящим. В это особенное время звезды на небе сияют особенно ярко, а весь мир окутывается волшебством. Мерцающие снежинки тихо покидают небосвод, создавая пушистый белый ковер, а льдинки сверкают, как драгоценные камни. В домах витает аромат хвои, мандаринов и сладких пирогов, унося нас в мир счастливых мгновений детства. Все вокруг замирает в ожидании Чуда.

В Каминном зале XIX века состоится добрая, трепетная музыкальная «Рождественская сказка», которая ожидает как маленьких, так и больших гостей. Это не просто спектакль, но и целое праздничное мероприятие, включающее игровую программу, театр кукол и теней. Дедушка Мороз также будет рад сделать совместное фото возле новогодней елки!

Подарки для детей

Каждый детский билет включает подарок: мягкую игрушку, сладкий пряник и сюрприз. Новогоднее мероприятие рассчитано на 45 детей, что создает камерную атмосферу. Вход для детей до 2 лет бесплатный, без предоставления дополнительного места.

Дополнительные услуги и условия

Приглашаем всех желающих ознакомиться с экспозицией картинной галереи Народного художника РАХА Александра Шилова. Осмотр экспозиции входит в стоимость билета. Пожалуйста, приходите в галерею не ранее, чем за полчаса до начала мероприятия!

Вход в Каминный зал осуществляется за 10 минут до начала представления. Обратите внимание: во время спектакля фото- и видеосъемка запрещены. Спасибо за понимание.

Стоимость билетов

Стоимость детского билета с подарком составляет 3900 рублей, при этом подарок выдается детям только при их присутствии на спектакле. Взрослый билет без подарка также стоит 3900 рублей. На мероприятии осуществляется свободная рассадка, и все вышеупомянутые услуги уже включены в стоимость билета.

Январь
2 января пятница
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
16:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
3 января суббота
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
4 января воскресенье
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
7 января среда
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
8 января четверг
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽

