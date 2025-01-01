Меню
Весьма остроумная и превеселая комедия о Виндзорских женушках
Билеты от 1100₽
Киноафиша Весьма остроумная и превеселая комедия о Виндзорских женушках

Спектакль Весьма остроумная и превеселая комедия о Виндзорских женушках

Премьера в Малом театре по комедии «Виндзорские насмешницы»

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится долгожданная премьера спектакля по комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы». Это произведение, полное интриг и остроумных диалогов, обещает подарить зрителям незабываемые моменты.

Креативная команда

Режиссёром спектакля выступит талантливый Александр Вельмакин, а сценарий адаптирует Сергей Плотов. Вместе они создадут уникальную интерпретацию классической истории, которая затрагивает темы любви и обмана.

Звёздный состав

В одной из ключевых ролей зрители увидят народного артиста России Александра Клюквина, который сыграет сэра Джона Фальстафа. Этот персонаж стал одним из самых известных в шекспировских пьесах, и Клюквин в своём исполнении, безусловно, раскроет все его грани.

Оформление спектакля

Визуальное оформление создано талантливыми художниками Максимом Обрезковым, Евгением Виноградовым и Андреем Глущенко-Молчановым, которые смогут передать атмосферу времени и места событий.

Спектакль станет настоящим праздником для любителей классики и ярких театральных постановок. Не пропустите возможность насладиться этой выдающейся работой!

Декабрь
Январь
Февраль
17 декабря среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
28 января среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
10 февраля вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽
25 февраля среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1100 ₽

