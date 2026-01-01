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Игорь Слуцкий
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Киноафиша Игорь Слуцкий

Игорь Слуцкий

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Игоря Слуцкого в «Магнус Локус»

Зрителей ждет встреча с талантливым исполнителем, Игорем Слуцким. Он известен своими проникновенными песнями в жанре русского шансона и уже успел завоевать любовь публики благодаря уникальному стилю и эмоциональной подаче материала.

Игорь Слуцкий — лауреат премий «Шансон года», который продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и яркими выступлениями. На концерте в «Магнус Локус» зрителей ждут как знакомые хиты, так и новые песни, наполненные глубокими текстами и мелодиями.

Не упустите возможность насладиться музыкой Игоря Слуцкого в уютной атмосфере «Магнус Локус». Это отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей.

Исполнители
Слуцкий И

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Октябрь
22 октября четверг
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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