Британское Рождество в Соборе
Рождественское путешествие в британскую атмосферу. Концерт в соборе

Рождественское путешествие в Британию не обязательно требует визы и перелёта. Так, например, неторопливо гуляя по замечательному Вознесенскому переулку между знаменитой Тверской и Большой Никитской, можно неожиданно оказаться на улице тихого английского города.

За красивой оградой посреди уютного сада вы увидите викторианскую базилику в готическом стиле. Эта церковь, церковь святого Андрея, с внушительной четырёхугольной башней и примыкающим двухэтажным домом, обладает почти мистической способностью создавать вокруг себя особую атмосферу. Многие москвичи и приезжие британцы уже отметили этот уникальный оттенок уюта и спокойствия.

Музыкальные шедевры

Сегодня в этом уникальном месте вы услышите истинные музыкальные шедевры, которыми гордятся не только англичане, но и вся Европа. В рамках рождественского концерта будут звучать и традиционные рождественские мелодии – без них этот праздник представить невозможно!

Мы желаем вам провести вечер в отличном настроении и сохранить в душе свет и надежду.

