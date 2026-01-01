Спектакль Игорь Саруханов

Юбилейный концерт Игоря Саруханова в Краснодаре

В Ростовском Академическом Театре драмы имени Максима Горького состоится юбилейный концерт Игоря Саруханова «70 лет в ритме сердца». Игорь Саруханов — заслуженный артист России и член Союза композиторов, чьи незабвенные песни, такие как «Желаю тебе», «Дорогие мои старики» и «Зеленые глаза», продолжают радовать поклонников.

На счету Игоря более трёхсот произведений, многие из которых стали настоящей эстрадной классикой. Его творчество олицетворяет радость и ностальгию, находя отклик в сердцах людей разных поколений.

Музыка, объединяющая поколения

Игорь Саруханов — не только талантливый певец, но и поэт, и композитор. Его песни, полные искренности и душевной тепла, рассказывают истории о жизни, любви и дружбе. Концерт «70 лет в ритме сердца» обещает стать настоящим праздником для всех тех, кто ценит его творчество.

Классика и новые хиты

На юбилейном концерте прозвучат не только лучшие хиты, такие как «Скрипка-лиса», «Лодочка», «Каракум» и «Позади крутой поворот», но и новые композиции. Свежие треки маэстро «Одна на миллион» и «Лети за мной» уже успели покорить радиоэфиры и сердца слушателей.

Концерт можно смело рекомендовать всем любителям музыки Игоря Саруханова. Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и воспоминаниями!