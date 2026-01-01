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Игорь Корнелюк
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Киноафиша Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

18+
Возраст 18+
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О концерте

Концерт Игоря Корнелюка в Москве

Не пропустите уникальную возможность насладиться произведениями заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Игоря Корнелюка. Этот концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей музыки и театра.

Игорь Корнелюк — композитор и певец, чьи мелодии давно стали частью культурного наследия страны. Его творчество знакомо многим благодаря таким хитам, как «Дожди», «Возвращайся» и «Город, которого нет». Также он известен своими саундтреками к культовым фильмам, таким как «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита».

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете услышать множество популярных песен, а также редкие композиции, которые не так часто звучат на больших сценах. Корнелюк исполнит как свои старые хиты, так и новые произведения, открывая новые грани своего творчества.

Почему стоит посетить

Концерт Игоря Корнелюка — это не только отличный способ провести время, но и шанс увидеть живое исполнение музыки, которая трогает сердце. Каждый его концерт наполняется атмосферой тепла и искренности, что делает выступления особенно запоминающимися.

Приходите и насладитесь великолепной музыкой, которая останется в вашей памяти надолго!

Исполнители
Корнелюк И

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Сентябрь
13 сентября воскресенье
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

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