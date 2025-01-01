Лесоповал группа Михаила Танича

Музыкальный вечер с «Лесоповалом» в Москве

Приглашаем вас на концерт коллектива «Лесоповал», известного своими песнями в стиле русский шансон. Группа была основана в 1990 году Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым. Их песни пронизаны духом времени и отражают непростые судьбы, с которыми сталкивались люди в разные эпохи.

История коллектива

Интересно, что Михаил Танич, один из создателей группы, сам пережил тяжёлые испытания. После участия в войне и ранения в 1947 году он оказался в тюрьме на шесть лет по ложным обвинениям. Однако все истории, которые воет «Лесоповал», были задуманы и написаны именно им. Сергей Коржуков, первый солист группы, также оставил значимый след, написав музыку более чем к 60 произведениям коллектива.

Перемены и возрождение

На протяжении своей истории «Лесоповал» неоднократно менял состав. После смерти Сергея Коржукова в 1994 году группа некоторое время не выступала, но затем вновь обрела жизнь благодаря новым музыкантам. В 2008 году ушёл из жизни и Михаил Танич, после чего художественным руководителем стала его супруга, Лидия Николаевна Козлова-Танич.

Что ожидать на концерте

На концерте вы сможете насладиться любимыми композициями, исполняемыми под звуки гитары, аккордеона и барабана. За время существования группы было издано более 20 альбомов, в том числе два после смерти Михаила Танича. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русской музыки и послушать песни, которые трогают сердца.

Концерт состоится в уютной обстановке академ джаз клуба. Приходите и ощутите всю глубину и силу музыки «Лесоповал»!