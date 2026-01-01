Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Игоря Кибирева «Пьяная ночь» 

Артист известен своими душевными композициями, такими как «Птицей лети», «Не моя жена» и «Танцуешь в стиле 90-х». На концерте прозвучат не только классические хиты, но и новые треки 2025 года, а также незабываемые танцевальные мелодии, под которые трудно усидеть на месте.

Эта встреча с Игорем позволит поклонникам не только наслаждаться его музыкой, но и пообщаться с артистом в непринужденной и дружелюбной атмосфере.!

Что вас ждёт на концерте:

  • Живое исполнение любимых песен и новинок 2025 года.
  • Танцевальные мелодии, под которые невозможно усидеть на месте.
  • Общение с артистом.
  • Море позитива и хорошего настроения.

Игорь Кибирев — тот самый парень из Читы, который взорвал интернет своими душевными композициями и собрал более 100 миллионов просмотров. Он также попал в топ-30 лучших исполнителей проекта «Хит» на канале «Россия-1». Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Отдых Новосибирск, Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер»
от 1800 ₽

