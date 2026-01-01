Артем Винокур. Все как у взрослых

«Всё как у взрослых» — новый стендап Артёма Винокура

Артём Винокур представляет свой новый стендап о том, как неожиданно приходит пора становиться взрослыми. В «Всё как у взрослых» он поднимает важные, но зачастую смешные вопросы о жизни: как справляться с ипотекой, растить детей и делать вид, что всё под контролем.

О чем спектакль?

Этот стендап — не просто шутки, а искренний разговор о том, как быстро меняется жизнь. Винокур делится своими наблюдениями и переживаниями, актуальными для любого человека, столкнувшегося с взрослыми обязанностями. Через юмор он помогает зрителю задуматься о том, что значит быть взрослым в современном мире.

Для кого этот стендап?

Спектакль будет интересен тем, кто ценит искренность и непринужденный юмор. Если вы хотите посмеяться над вызовами, которые встречаются на взрослом пути, этот стендап для вас. Он отражает реальные проблемы и придаёт уверенность каждому, кто готов принять ответственность за свою жизнь.

Не упустите возможность увидеть новый спектакль Артёма Винокура и раскрыть для себя несколько неожиданных аспектов взрослой жизни через призму юмора!