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Идиот. 2012
Киноафиша Идиот. 2012

Спектакль Идиот. 2012

Достоевский как повод порассуждать на тему «что такое хорошо и что такое плохо»
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Идиот» в Молодёжном театре на Фонтанке

Спектакль «Идиот», ставший продолжением темы Дон Кихота в творчестве Достоевского, привносит в классическую пьесу свежий взгляд и актуальные вопросы. В центре повествования — герой, который, как и Дон Кихот, не вписывается в реалии своего времени и сталкивается с конфликтом между чистотой своих чувств и «грязным» миром вокруг.

Сюжет и тематика

В романе Достоевского, действие которого происходит в XIX веке, затрагиваются вечные темы человеческих отношений и внутреннего мира. Хотя технологии развиваются стремительно, основные трудности, связанные с открытием сердца, доверием и следованием чувствам, остаются актуальными и сегодня.

Чистый и добрый человек, попадающий в такой мир, неизбежно сталкивается с конфликтом. Может ли он изменить окружающую действительность, очистить её? Или же лучше всего просто устраниться от конфликтов, следовать рациональному и прагматичному пути, что приводит к душевному покою, но также и к равнодушию и страданиям?

Спектакль исследует сложные эмоциональные взаимосвязи между персонажами, смешивая трагическое и комичное. Это придаёт каждой сцене контраст и яркость, открывая перед зрителем новые грани классического произведения.

Актуальность

«Идиот» показывает, что классическая история, долго считавшаяся частью «школьного чтения», остаётся чрезвычайно современной и даже пророческой. Через яркие эмоции и сложные человеческие отношения зритель сталкивается с важными вопросами о жизни и чувствах, которые остаются актуальными на протяжении веков.

Не упустите шанс увидеть эту многослойную интерпретацию романа Достоевского на сцене Молодёжного театра на Фонтанке. Спектакль обещает стать не только интересным театральным событием, но и поводом для глубоких размышлений о вечных человеческих темах.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Сергей Барабаш
Алиса Варова
Юрий Сташин
Андрей Некрасов
Ксения Ирхина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 400 ₽

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