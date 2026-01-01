Спектакль Хыял артыннан / Вслед за мечтой

Хыял артыннан / Вслед за мечтой
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 6+
Продолжительность 160 минут
О спектакле

Музыкальный спектакль «Вслед за мечтой» в Театре имени Тинчурина

Театр Государственного драматического искусства им. К. Тинчурина приглашает зрителей на музыкальный спектакль «Вслед за мечтой», который расскажет историю молодого строителя Хайдара и московской художницы Чулпан. Их встреча демонстрирует, как мечты способны вдохновлять и превращаться в настоящую любовь.

Сюжет разворачивается на фоне захватывающей атмосферы 60-х годов, где задорные танцы, мелодичные песни и остроумные шутки переплетаются с трогательными драматическими моментами. Это история о молодости, вере в светлое будущее и о том, как хрупкая мечта может стать движущей силой жизни. Именно она учит зрителей верить в свою способность подниматься выше любых высот.

Сюжет и главные темы

Хайдар, молодой строитель из деревни, прибывает в Казань с надеждой достичь звезд, увлеченный космосом с детства. Однако встреча с Чулпан меняет все. Его небесные фантазии оборачиваются земной любовью, что показывает, как мечта может изменить судьбу.

Творческая команда

  • Автор — Резеда Губаева
  • Режиссер-постановщик — Айдар Заббаров
  • Спектакль ведет Альбина Мухутдинова
  • Перевод пьесы на русский язык — Резеда Губаева

Не упустите возможность насладиться удивительной историей о дружбе и любви!

Июнь
Июль
8 июня понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
17 июня среда
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
23 июня вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
30 июня вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
3 июля пятница
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
7 июля вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽
12 июля воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан
от 500 ₽

