Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды
Киноафиша Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды

Спектакль Cүнгән йолдызлар / Угасшие звезды

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Театр Камала представляет: "Угасшие звезды"

Спектакль "Угасшие звезды", поставленный Марселем Салимжановым, снова вышел на сцену Театра имени Камала. Это произведение, известное с 1970-х годов, сегодня звучит особенно актуально благодаря антимилитаристскому пафосу и темам доморощенного мистицизма и знахарства.

Актуальность и глубина содержания

Структура пьесы интересна тем, что в ней отсутствуют ярко выраженные антагонисты. Сарвар и Исмагиль противостоят не Надиру Махдуму или старухе-знахарке, а внеличностным категориям, таким как невежество, гибельный милитаризм и силы рока. Это сближает "Угасшие звезды" с античной трагедией. Режиссеру удалось соединить мелодраматические элементы с глубокими философскими размышлениями, что вызывает у зрителей сильные эмоции.

Возвращение к истокам

Знаменитый актер Фарид Бикчантаев, который вырос на этом спектакле, отмечает: «Я знал его наизусть. Это действительно легендарный спектакль!» Он также подчеркивает, что текст пьесы сегодня «звучит особенно злободневно, остро и больно». Драматургия Тинчурина продолжает играть исключительную роль в развитии татарского театра, как и 50 лет назад.

Инновационные подходы в современной интерпретации

Спектакль представлен с минимумом декораций и музыкального сопровождения, что создает открытое пространство для актерской игры. В постановке участвует множество студентов, что подчеркивает смелость режиссера. Несмотря на отсутствие многолетнего актерского опыта у молодежи, им удается передать глубокие эмоции, необходимые для восприятия трагедии. Ведь по сюжету, главная героиня теряет своего любимого, и этот момент требует особой артистической силы.

Отзывы зрителей

Зрители отмечают, что трактовка пьесы потрясла и перевернула сознание. Восприятие спектакля оказалось сильным и новаторским — подобные отзывы говорят о большом уважении к труду актеров и всей творческой команды.

Не упустите возможность увидеть "Угасшие звезды" — спектакль, способный оставить глубокий след в сердце каждого зрителя.

Февраль
1 февраля воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

