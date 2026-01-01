Оповещения от Киноафиши
Спектакль Мең дә бер кичә / Тысяча и одна ночь

Постановка
Татарский театр им. Камала 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новое прочтение «Тысячи и одной ночи» в ТГАТ им. Г. Камала

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится спектакль, основанный на знаменитых сюжетах средневековой арабской и персидской литературы. В роли исполнителей заявлены студенты Казанского театрального училища.

В центре истории — хан Шахрияр, который каждую ночь проводил время с юной красавицей, а затем отправлял её к палачу. Однако юная Шахерезада, обладая выдающимся умом и талантом рассказывать увлекательные истории, смогла спасти свой народ от ужасной участи.

Сюжет и идея спектакля

Сюжет переносит зрителей в далекую Персию, где хан, обманутый любимой, находит утешение в ночных встречах с девушкой. Понимая, что его действия лишают город радости и жизни, Шахерезада начинает свою удивительную историю, насыщенную сказками, притчами и баснями. Через множество рассказов она затрагивает темы приключений, философских размышлений о счастье и горе, которые так актуальны и в наши дни.

Творческий подход

Авторы спектакля, черпая вдохновение из «Тысячи и одной ночи», используют актерскую импровизацию и театральную условность, что помогает создать занимательный мир историй и образов, относящихся как к древним временам, так и к современности. «Тысяча и одна ночь» на этот раз представляет собой взрослую сказку и приглашает зрителей к творческому соразмышлению.

Переводы

Перевод на русский язык осуществил М. Салье, а перевод на татарский — И. Мухаматгалиев.

Не пропустите эту захватывающую интерпретацию классического произведения, которая подарит вам множество незабываемых эмоций!

Апрель
7 апреля вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽
8 апреля среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽

