Спектакль Мең дә бер кичә / Тысяча и одна ночь

Новое прочтение «Тысячи и одной ночи» в ТГАТ им. Г. Камала

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится спектакль, основанный на знаменитых сюжетах средневековой арабской и персидской литературы. В роли исполнителей заявлены студенты Казанского театрального училища.

В центре истории — хан Шахрияр, который каждую ночь проводил время с юной красавицей, а затем отправлял её к палачу. Однако юная Шахерезада, обладая выдающимся умом и талантом рассказывать увлекательные истории, смогла спасти свой народ от ужасной участи.

Сюжет и идея спектакля

Сюжет переносит зрителей в далекую Персию, где хан, обманутый любимой, находит утешение в ночных встречах с девушкой. Понимая, что его действия лишают город радости и жизни, Шахерезада начинает свою удивительную историю, насыщенную сказками, притчами и баснями. Через множество рассказов она затрагивает темы приключений, философских размышлений о счастье и горе, которые так актуальны и в наши дни.

Творческий подход

Авторы спектакля, черпая вдохновение из «Тысячи и одной ночи», используют актерскую импровизацию и театральную условность, что помогает создать занимательный мир историй и образов, относящихся как к древним временам, так и к современности. «Тысяча и одна ночь» на этот раз представляет собой взрослую сказку и приглашает зрителей к творческому соразмышлению.

Переводы

Перевод на русский язык осуществил М. Салье, а перевод на татарский — И. Мухаматгалиев.

Не пропустите эту захватывающую интерпретацию классического произведения, которая подарит вам множество незабываемых эмоций!