Спектакль ХРМС. СТРХ

Спектакль по мотивам повести «Старуха» Даниила Хармса

В жизнь одинокого писателя неожиданно вторгается смерть в образе таинственной старухи. Она умирает прямо у него в комнате, в его любимом кресле, но даже после смерти остается наваждением, от которого невозможно избавиться. Таким образом, герой оказывается в ловушке, и его способности к творчеству теряются.

Режиссер Аида Хорошева создает спектакль, который вырывается за пределы простых ответов на сложные вопросы. Спектакль заставляет задуматься о себе, своем предназначении и destiny, а также о творчестве, преодолении страха и бессмертии.

«Фразы и отдельные слова время от времени распадаются на атомы, перетекают друг в друга, пересобираются в новом качестве», — отмечает Марина Махортова. Это действительно характерно для стиля Хармса, который проникает в каждого зрителя.

Спектакль представлен в Хулиганском АХ Театре и обещает стать ярким событием для всех любителей театра.