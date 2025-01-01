Спектакль Дядя Федор, Кот и Пес

Любимые персонажи Успенского на сцене ТЮЗа Брянцева

На большой сцене Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева состоится спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Постановку осуществила режиссёр Татьяна Самбук, которая зарекомендовала себя в театральном мире как мастер создания семейных спектаклей с тонким юмором и яркими характерами.

О спектакле и режиссере

Татьяна Самбук — выпускница СПБГИК и мастерской Сергея Соловьёва во ВГИКе, педагог по актёрскому мастерству и режиссёр Белорусского ТЮЗа. Ее постановки с успехом идут на сценах России и Белоруссии, участвуют в международных фестивалях. Спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» — это не просто детская сказка, а история, которая находит отклик и у взрослых, ведь каждому из них знакомы герои мультфильма «Трое из Простоквашино».

Сюжет

Повесть Эдуарда Успенского рассказывает о мальчике по имени Дядя Фёдор, который, несмотря на юный возраст, очень самостоятельный и рассудительный. Однажды он решает сбежать в Простоквашино вместе с верными друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком. Впереди их ждут удивительные приключения и неожиданные открытия.

Интерактивная сказка для всей семьи

По словам режиссёра, спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» — это интерактивная музыкальная постановка, в которой дети могут почувствовать себя частью волшебного мира, а взрослые — вспомнить о своём детстве. Простоквашино — воображаемая страна Дяди Фёдора, куда он сбежал от непонимания взрослых. Эта сказка о дружбе, семье и мире фантазий, где возможно всё.

Приходите всей семьей в Простоквашино, чтобы вместе с Дядей Фёдором, Шариком и Матроскиным вновь открыть для себя волшебство детства!