Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дядя Федор, Кот и Пес
Киноафиша Дядя Федор, Кот и Пес

Спектакль Дядя Федор, Кот и Пес

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 6+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Любимые персонажи Успенского на сцене ТЮЗа Брянцева

На большой сцене Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева состоится спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Постановку осуществила режиссёр Татьяна Самбук, которая зарекомендовала себя в театральном мире как мастер создания семейных спектаклей с тонким юмором и яркими характерами.

О спектакле и режиссере

Татьяна Самбук — выпускница СПБГИК и мастерской Сергея Соловьёва во ВГИКе, педагог по актёрскому мастерству и режиссёр Белорусского ТЮЗа. Ее постановки с успехом идут на сценах России и Белоруссии, участвуют в международных фестивалях. Спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» — это не просто детская сказка, а история, которая находит отклик и у взрослых, ведь каждому из них знакомы герои мультфильма «Трое из Простоквашино».

Сюжет

Повесть Эдуарда Успенского рассказывает о мальчике по имени Дядя Фёдор, который, несмотря на юный возраст, очень самостоятельный и рассудительный. Однажды он решает сбежать в Простоквашино вместе с верными друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком. Впереди их ждут удивительные приключения и неожиданные открытия.

Интерактивная сказка для всей семьи

По словам режиссёра, спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» — это интерактивная музыкальная постановка, в которой дети могут почувствовать себя частью волшебного мира, а взрослые — вспомнить о своём детстве. Простоквашино — воображаемая страна Дяди Фёдора, куда он сбежал от непонимания взрослых. Эта сказка о дружбе, семье и мире фантазий, где возможно всё.

Приходите всей семьей в Простоквашино, чтобы вместе с Дядей Фёдором, Шариком и Матроскиным вновь открыть для себя волшебство детства!

Режиссер
Татьяна Самбук
В ролях
Максим Погольша
Артемий Веселов
Денис Гильманов
Николай Балобан
Борис Ивушин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 16:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Скрипач на крыше
12+
Мюзикл
Скрипач на крыше
20 сентября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
27 сентября в 16:00 Михайловский театр
Билеты
Авария
16+
Драма
Авария
26 сентября в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше