Хозяйка Медной горы
12+
Режиссер Александр Стариков
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл по легендарной сказке Павла Бажова

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, основанное на произведении Павла Бажова. Спектакль "Хозяйка Медной Горы" перенесет вас в 19 век, когда на Руси царило крепостное право, а на Урале уже появились вольные рудокопы и мастера по малахиту.

Сюжет

Степан, рудокоп, отправляется за кладом по приказу своего начальника, но оказывается на пути к Хозяйке Медной Горы, которая спасает его от гибели. Спектакль разворачивает тему любви: это не только страсть между Хозяйкой и Степаном, но и борьба мастера по малахиту Данилы за красоту и истинное искусство, а также его сложный выбор между любовью к Хозяйке и невесте Кате.

На первый план выходит противостояние между Хозяйкой и Приказчиком, который жаждет наживы и не остановится ни перед чем, чтобы грабить богатства уральского края. Только Хозяйка способна остановить его. В этом конфликте она не может обрести счастье в любви, но финал обещает быть чудесным и неожиданным, о чем Бажов намекнул лишь в своем произведении.

Продолжительность и основные исполнители

Продолжительность спектакля составляет 1 час 50 минут, в нем задействованы одни из лучших актеров Екатеринбурга:

  • Хозяйка Медной Горы: Светлана Бережная
  • Приказчик заводской, Северян Кондратьич: Александр Стариков
  • Степан, рудокоп: Петр Степовик (Театр Мюзикла г. Екатеринбурга)
  • Настя, его невеста, затем жена: Анастасия Соловова
  • Данила, горный мастер: Сергей Кораблев
  • Прокопьевич, старый мастер по малахиту: Павел Пепелев (Театр "Волхонка")
  • Катя, невеста Данилы: Елена Руссу (Театр Мюзикла, Живой Театр)

Создатели и хореография

Автор пьесы и идеи, а также постановщик спектакля - Александр Стариков. Хореография подготовлена Ася Сибелевой.

Не упустите возможность увидеть это впечатляющее исполнение, которое сочетает в себе элементарные человеческие драмы и богатство уральских легенд!

Апрель
19 апреля воскресенье
15:00
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
от 700 ₽

Фотографии

