Приглашаем вас на удивительное театральное представление, основанное на произведении Павла Бажова. Спектакль "Хозяйка Медной Горы" перенесет вас в 19 век, когда на Руси царило крепостное право, а на Урале уже появились вольные рудокопы и мастера по малахиту.
Степан, рудокоп, отправляется за кладом по приказу своего начальника, но оказывается на пути к Хозяйке Медной Горы, которая спасает его от гибели. Спектакль разворачивает тему любви: это не только страсть между Хозяйкой и Степаном, но и борьба мастера по малахиту Данилы за красоту и истинное искусство, а также его сложный выбор между любовью к Хозяйке и невесте Кате.
На первый план выходит противостояние между Хозяйкой и Приказчиком, который жаждет наживы и не остановится ни перед чем, чтобы грабить богатства уральского края. Только Хозяйка способна остановить его. В этом конфликте она не может обрести счастье в любви, но финал обещает быть чудесным и неожиданным, о чем Бажов намекнул лишь в своем произведении.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 50 минут, в нем задействованы одни из лучших актеров Екатеринбурга:
Автор пьесы и идеи, а также постановщик спектакля - Александр Стариков. Хореография подготовлена Ася Сибелевой.
Не упустите возможность увидеть это впечатляющее исполнение, которое сочетает в себе элементарные человеческие драмы и богатство уральских легенд!