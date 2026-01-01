Мюзикл по легендарной сказке Павла Бажова

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, основанное на произведении Павла Бажова. Спектакль "Хозяйка Медной Горы" перенесет вас в 19 век, когда на Руси царило крепостное право, а на Урале уже появились вольные рудокопы и мастера по малахиту.

Сюжет

Степан, рудокоп, отправляется за кладом по приказу своего начальника, но оказывается на пути к Хозяйке Медной Горы, которая спасает его от гибели. Спектакль разворачивает тему любви: это не только страсть между Хозяйкой и Степаном, но и борьба мастера по малахиту Данилы за красоту и истинное искусство, а также его сложный выбор между любовью к Хозяйке и невесте Кате.

На первый план выходит противостояние между Хозяйкой и Приказчиком, который жаждет наживы и не остановится ни перед чем, чтобы грабить богатства уральского края. Только Хозяйка способна остановить его. В этом конфликте она не может обрести счастье в любви, но финал обещает быть чудесным и неожиданным, о чем Бажов намекнул лишь в своем произведении.

Продолжительность и основные исполнители

Продолжительность спектакля составляет 1 час 50 минут, в нем задействованы одни из лучших актеров Екатеринбурга:

Хозяйка Медной Горы : Светлана Бережная

: Светлана Бережная Приказчик заводской, Северян Кондратьич : Александр Стариков

: Александр Стариков Степан, рудокоп : Петр Степовик (Театр Мюзикла г. Екатеринбурга)

: Петр Степовик (Театр Мюзикла г. Екатеринбурга) Настя, его невеста, затем жена : Анастасия Соловова

: Анастасия Соловова Данила, горный мастер : Сергей Кораблев

: Сергей Кораблев Прокопьевич, старый мастер по малахиту : Павел Пепелев (Театр "Волхонка")

: Павел Пепелев (Театр "Волхонка") Катя, невеста Данилы: Елена Руссу (Театр Мюзикла, Живой Театр)

Создатели и хореография

Автор пьесы и идеи, а также постановщик спектакля - Александр Стариков. Хореография подготовлена Ася Сибелевой.

Не упустите возможность увидеть это впечатляющее исполнение, которое сочетает в себе элементарные человеческие драмы и богатство уральских легенд!