«Брачный этюд» — философская комедия о любви и семейной жизни

Театр-студия «Колесо» представляет спектакль по пьесе Эдварда Олби «Брачный этюд», который пройдет на сцене Малого драматического театра «Театрон» в Екатеринбурге. Это первая постановка данной пьесы в городе. Перевод и адаптация текста выполнены Татьяной Тульчинской и Ольгой Варшавер.

О спектакле

«Брачный этюд» — это не просто комедия, это глубокая философская работа, исследующая тонкие грани семейных отношений. Премьера пьесы состоялась в «English theatre» в Вене в 1987 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.

Сюжет

В центре сюжета — пара Джек и Джилл, которые отмечают 30 лет совместной жизни. Обычный день резко меняется, когда Джек возвращается домой раньше обычного, чтобы сообщить Джилл о своем намерении уйти. Разворачивается бурное обсуждение, полное взаимных обвинений, страстных выяснений отношений и, в конечном счете, усталого принятия ситуации.

Вопросы, которые ставит спектакль

Разведутся ли Джек и Джилл? Этот вопрос становится ключевым на протяжении всего спектакля, поднимая темы любви, преданности и сложностей совместного существования. Зрители увидят, как за внешними конфликтами скрываются глубокие чувства и переживания.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Брачный этюд», чтобы узнать, как развиваются события в жизни главных героев. Это произведение заставит вас задуматься о своих отношениях и о том, что действительно важно в жизни.