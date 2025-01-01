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Брачный этюд
Киноафиша Брачный этюд

Спектакль Брачный этюд

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Брачный этюд» — философская комедия о любви и семейной жизни 

Театр-студия «Колесо» представляет спектакль по пьесе Эдварда Олби «Брачный этюд», который пройдет на сцене Малого драматического театра «Театрон» в Екатеринбурге. Это первая постановка данной пьесы в городе. Перевод и адаптация текста выполнены Татьяной Тульчинской и Ольгой Варшавер.

О спектакле

«Брачный этюд» — это не просто комедия, это глубокая философская работа, исследующая тонкие грани семейных отношений. Премьера пьесы состоялась в «English theatre» в Вене в 1987 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.

Сюжет

В центре сюжета — пара Джек и Джилл, которые отмечают 30 лет совместной жизни. Обычный день резко меняется, когда Джек возвращается домой раньше обычного, чтобы сообщить Джилл о своем намерении уйти. Разворачивается бурное обсуждение, полное взаимных обвинений, страстных выяснений отношений и, в конечном счете, усталого принятия ситуации.

Вопросы, которые ставит спектакль

Разведутся ли Джек и Джилл? Этот вопрос становится ключевым на протяжении всего спектакля, поднимая темы любви, преданности и сложностей совместного существования. Зрители увидят, как за внешними конфликтами скрываются глубокие чувства и переживания.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Брачный этюд», чтобы узнать, как развиваются события в жизни главных героев. Это произведение заставит вас задуматься о своих отношениях и о том, что действительно важно в жизни.

В ролях
Елена Руссу
Никита Дидковский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 500 ₽

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