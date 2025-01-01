Спектакль Хорошо. Очень!

Комедийные истории Шукшина на сцене Театра на Садовой

Театр на Садовой представляет новый спектакль, основанный на пяти комедийных рассказах выдающегося писателя Василия Шукшина. Это постановка о простых людях и их жизненных сложностях, которая заставит зрителей задуматься о философии повседневности.

О героях спектакля

Каждый из героев спектакля — это уникальный персонаж с собственными проблемами:

Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы продемонстрировать, что даже в деревне существуют «великие умы».

Веня Зяблицкий решается на скандал с женой и тещей, проявляя свою внутреннюю бурю.

Андрей Ерин находится в муках выбора: как рассказать жене о потерянных деньгах?

Сергей Духанин стоит перед дилеммой: половина мопеда или счастливая улыбка жены.

Афанасий Дерябин занят просьбой переименовать переулок в свою честь, демонстрируя свой эгоизм.

Поэзия в обыденности

Спектакль наполнен поэзией и глубокими размышлениями о человеческом существовании. Он привлечет не только поклонников творчества Шукшина, но и всех, кто ценит искренние и острые наблюдения о жизни.