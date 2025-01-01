Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хорошо. Очень!
Киноафиша Хорошо. Очень!

Спектакль Хорошо. Очень!

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедийные истории Шукшина на сцене Театра на Садовой

Театр на Садовой представляет новый спектакль, основанный на пяти комедийных рассказах выдающегося писателя Василия Шукшина. Это постановка о простых людях и их жизненных сложностях, которая заставит зрителей задуматься о философии повседневности.

О героях спектакля

Каждый из героев спектакля — это уникальный персонаж с собственными проблемами:

  • Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы продемонстрировать, что даже в деревне существуют «великие умы».
  • Веня Зяблицкий решается на скандал с женой и тещей, проявляя свою внутреннюю бурю.
  • Андрей Ерин находится в муках выбора: как рассказать жене о потерянных деньгах?
  • Сергей Духанин стоит перед дилеммой: половина мопеда или счастливая улыбка жены.
  • Афанасий Дерябин занят просьбой переименовать переулок в свою честь, демонстрируя свой эгоизм.

Поэзия в обыденности

Спектакль наполнен поэзией и глубокими размышлениями о человеческом существовании. Он привлечет не только поклонников творчества Шукшина, но и всех, кто ценит искренние и острые наблюдения о жизни.

Купить билет на спектакль Хорошо. Очень!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1800 ₽
24 января суббота
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1800 ₽

Фотографии

Хорошо. Очень! Хорошо. Очень! Хорошо. Очень! Хорошо. Очень!

В ближайшие дни

Слава
12+
Драма
Слава
16 декабря в 19:00 БДТ им. Товстоногова
от 500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
14 января в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Гринч — похититель Рождества
0+
Детский Детские елки
Гринч — похититель Рождества
17 декабря в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше