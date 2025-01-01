Спектакль Хочу на дачу!

Театральное путешествие в мир воспоминаний от театра МОСТ

Знаете ли вы, как создаются корабли? Поэт Аля Кудряшева в своем новом спектакле «Иногда корабли» предлагает нам увлекательное путешествие в мир детских воспоминаний и скрытых желаний. Это не просто спектакль – это возможность отдохнуть от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу теплого летнего вечера.

О чем спектакль?

Что, если мы с вами отправимся на дачу? В место, где звезды рассыпаны по небу, а запахи трав окутывают нас, словно нежный сон? На чердаке, о котором идет речь в спектакле, живет память. Здесь мы – маленькие, а мир – огромен. Здесь, среди листвы, живет легкая и прозрачная любовь.

Звуки издалека

Вы слышите мелодию? Это что-то издалека, из самого сердца. Спектакль предлагает зрителям шанс собрать самые заветные слова и тихо нашептать их друг другу, делая это в беседе с лесом. Мы были знакомы когда-то? Возможно, мы никогда и не расставались…

Что ждать от «Квартирников на Новинском»?

Спектакль будет частью уникального проекта «Квартирники на Новинском», в рамках которого проходят тематические акустические концерты в «домашних аранжировках». Здесь также представлены экспериментальные показы от молодых режиссёров и актёров – эскизы спектаклей и литературно-музыкальные перформансы. Это отличный шанс увидеть что-то новое и необычное в театре!

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального путешествия. Приходите, и пусть ваше сердце наполнится светом и теплом!