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Хочу на дачу!
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Спектакль Хочу на дачу!

Постановка
МОСТ. Новая сцена 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Театральное путешествие в мир воспоминаний от театра МОСТ

Знаете ли вы, как создаются корабли? Поэт Аля Кудряшева в своем новом спектакле «Иногда корабли» предлагает нам увлекательное путешествие в мир детских воспоминаний и скрытых желаний. Это не просто спектакль – это возможность отдохнуть от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу теплого летнего вечера.

О чем спектакль?

Что, если мы с вами отправимся на дачу? В место, где звезды рассыпаны по небу, а запахи трав окутывают нас, словно нежный сон? На чердаке, о котором идет речь в спектакле, живет память. Здесь мы – маленькие, а мир – огромен. Здесь, среди листвы, живет легкая и прозрачная любовь.

Звуки издалека

Вы слышите мелодию? Это что-то издалека, из самого сердца. Спектакль предлагает зрителям шанс собрать самые заветные слова и тихо нашептать их друг другу, делая это в беседе с лесом. Мы были знакомы когда-то? Возможно, мы никогда и не расставались…

Что ждать от «Квартирников на Новинском»?

Спектакль будет частью уникального проекта «Квартирники на Новинском», в рамках которого проходят тематические акустические концерты в «домашних аранжировках». Здесь также представлены экспериментальные показы от молодых режиссёров и актёров – эскизы спектаклей и литературно-музыкальные перформансы. Это отличный шанс увидеть что-то новое и необычное в театре!

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального путешествия. Приходите, и пусть ваше сердце наполнится светом и теплом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
19:00 от 1100 ₽
28 сентября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Хочу на дачу! Хочу на дачу! Хочу на дачу! Хочу на дачу!

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