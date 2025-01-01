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Борис Годунов
Билеты от 500₽
Киноафиша Борис Годунов

Спектакль Борис Годунов

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир «Бориса Годунова» в А. С. Пушкина

Спектакль по пьесе Александра Пушкина Борис Годунов — это не просто исторический экскурс, а глубокое исследование человеческих страстей и моральных дилемм. В центре сюжета — фигура Бориса Годунова, чья душевная борьба и политические амбиции становятся зеркалом для размышлений о природе искушения властью и нравственной ответственности.

Захватывающая драма

Приглашаем зрителей стать свидетелями захватывающей драмы, где каждый персонаж — от царя до простолюдина — играет свою уникальную роль в великой шахматной партии истории. Спектакль затрагивает вечные темы, такие как власть и её последствия, что делает его актуальным на протяжении веков.

Интересные факты о спектакле

Знаете ли вы, что Борис Годунов была написана в 1825 году и стала одной из первых русских пьес, основанных на исторических событиях? Пьеса была впервые поставлена в 1866 году, и с тех пор продолжает вдохновлять театроведов и зрителей своим глубоким содержанием и яркими образами.

Не упустите шанс!

Купите билеты сегодня и погрузитесь в мир, где прошлое оживает на сцене, а вечные вопросы остаются актуальными и по сей день. Спектакль обещает оставить незабываемые впечатления и глубокие размышления о человеческой природе.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Михаил Безобразов
Сергей Ковалев
Георгий Марченко
Кирилл Дарин
Вячеслав Косарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 500 ₽

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