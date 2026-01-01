Спектакль «Хлеб»: Аллея абсурда и ритуала

Спектакль «Хлеб» представляет собой абсурдное театральное действие, сочетающее в себе элементы коллажа и традиционных ритуалов похорон. Его действие разворачивается в формате гражданской панихиды, где соблюдаются все важные этапы: от роли церемониймейстера до обряда плакальщиков и поминок. У зрителей будет возможность высказаться и поделиться своими эмоциями.

Неоспоримым достоинством «Хлеба» является использование оригинального текстового материала, который включает исторические факты о послевоенных направлениях искусства XX века. Спектакль рассматривает дадаизм и абсурдизм как болезненные реакции общества на пережитый опыт, что делает его актуальным в сегодняшних реалиях.

Команда спектакля

Режиссер: Никита Капралов

Никита Капралов Исполнители: Анастасия Беляева Фома Бызгу Кирилл Гордлеев Василий Чернобылов

Художник-коллажист: Ольга Ланцетова

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Вспомните о своих чувствах и переживаниях, которые обострятся в атмосфере художественного абсурда.