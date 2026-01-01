Спектакль по мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса

В БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится показ спектакля по новелле Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и её бессердечной бабушке». Это произведение относится к так называемому «зрелому» периоду творчества нобелевского лауреата и сочетает в себе элементы карнавальности, политической сатиры, мифологии и магии.

Сюжетная линия

В центре сюжета — история молодой девушки Эрендиры, чья судьба находится в руках бабушки, властной вдовы контрабандиста. После того как пожар уничтожает все имущество, бабушка принимает решение продать девственность своей внучки за тридцать песо. Когда в округе не остается мужчин, готовых заплатить за любовь Эрендиры, бабушка увозит её в пустыню в поисках более выгодных для погашения долга мест.

Оформление спектакля

Музыкальный спектакль оформлен в духе мексиканских ретаблос — наивных рисованных открыток, в которых люди благодарят святых за помощь. Такой стиль оформления придаёт работе особую атмосферу и подчеркивает магический реализм, характерный для произведений Маркеса.

Для кого этот спектакль?

Спектакль понравится тем, кто интересуется глубокими человеческими историями и произведениями магического реализма. Это произведение заставляет задуматься о сложных вопросах человеческих взаимоотношений и судьбы, что делает его особенно актуальным для современного зрителя.