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Хиты Radiohead: Simple Music Ensemble
Билеты от 1200₽
Киноафиша Хиты Radiohead: Simple Music Ensemble

Хиты Radiohead: Simple Music Ensemble

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт Simple Music Ensemble: уникальный взгляд на музыку Radiohead

Студия камерной музыки Simple Music Ensemble, объединяющая профессиональных музыкантов из разных стран, подготовила необычное выступление, посвященное культовой британской рок-группе Radiohead. Этот концерт не является трибьютом, а представляет собой самобытный подход к знаменитым композициям, которые стали неотъемлемой частью современной культуры.

Группа Radiohead, завоевавшая популярность на телевидении, радио и в интернете, запомнилась десяткам миллионов слушателей. За свою карьеру музыканты не раз радикально меняли звучание, что позволило им сохранить уникальный статус на музыкальном рынке. В отличие от многих звезд, которые быстро появляются и исчезают, Radiohead продолжает привлекать внимание и открыта к экспериментам.

В этот вечер хиты группы будут исполнены в новом формате – более близком и собранном, как отмечает Simple Music Ensemble. В репертуаре ансамбля можно найти различные жанры: от старинной музыки в аутентичном исполнении до классических и современных инструментальных направлений. Девиз коллектива – «простота как константа образа жизни», что отражает внимательное отношение к живому звуку и деталям.

Зрители смогут насладиться эмоциональной глубиной и напряжением знаменитых мелодий Radiohead, которые продолжают звучать внутри и после концерта.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.
В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Хиты Radiohead: Simple Music Ensemble

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Ноябрь
Декабрь
6 ноября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽
18 декабря пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽

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