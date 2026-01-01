Лолита
18+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Незабываемая Лолита: концерт в вашем городе

Вас ждет концерт одной из самых ярких и неординарных певиц современности — Лолиты. Это событие обещает быть незабываемым, ведь её творчество не только развлекает, но и согревает души зрителей.

Концерт длится два часа и включает в себя самые популярные песни, такие как «Ориентация», «Пошлю его на», «Раневская», «Шампанское» и «Шпилька-каблучок». Лолита умело взаимодействует с аудиторией, превращая каждого зрителя в активного участника шоу. Тех, кто ценит смелость и оригинальность в музыке, концерт точно впечатлит.

Эмоции и переживания

По словам зрителей, «ее творчество лечит». На концерте зрители могут ощутить близость с певицей, как будто она — их подруга или сестра. Каждый момент наполнен эмоциями: смех и слёзы сменяются в едином потоке. Пронзительные строки Цветаевой и песня «Папа» заставляют всех задуматься о глубоком.

Знаменитые хиты «Ориентация» и «Пошлю его на» исполняются зрителями хором, а для «Шампанского» и «Шпильки-каблучка» уже традиционно танцуют все. Лолита не боится демонстрировать свою смешную и непринужденную сторону, завораживая зрителей своими выступлениями.

Не пропустите!

Приготовьтесь к уникальному опыту без антракта. Не забудьте подучить слова к «Титанику» — они обязательно понадобятся!

Исполнители
Милявская (Лолита) Л

Купить билет на концерт Лолита

Помощь с билетами
В других городах
Июль
Ноябрь
Март
Апрель
18 июля суббота
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2700 ₽
15 ноября воскресенье
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2700 ₽
21 ноября суббота
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2700 ₽
23 ноября понедельник
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2700 ₽
20 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2700 ₽
16 апреля пятница
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2700 ₽

