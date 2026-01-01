Хиты мировых мюзиклов

Вечер мюзиклов с Симфоническим оркестром Москвы

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный самым популярным мировым мюзиклам. Это яркое шоу обещает стать настоящим праздником музыки, танца и актёрского мастерства!

Музыка, танец и страсть

Вы услышите величайшие хиты из двенадцати знаменитых мюзиклов, которые завоевали любовь зрителей по всему миру. В программе вечера такие шедевры, как «Призрак оперы», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго», «Mamma Mia», «Шахматы», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Король лев», «Привидение», «Красавица и Чудовище» и «Зорро».

Звёзды на одной сцене

Наши выдающиеся солисты, принимавшие участие в российских премьерах этих легендарных мюзиклов, порадуют вас своими музыкальными номерами. Вокалисты Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян и Дмитрий Ермак объединят свои таланты с особым гостем вечера — Арсеном Мукенди. Каждый из них обладает уникальным голосом и харизмой, которые сделают это шоу поистине незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого великолепного события! Это лучший подарок для всех поклонников жанра мюзиклов и тех, кто ценит качественное театральное искусство.