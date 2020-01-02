Меню
Капитанская дочка
Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Режиссер Евгений Зимин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Взгляд на классику через призму юности в рамках театрального фестиваля «Школьная классика»

* Рекомендуется для школьников

Спектакль по мотивам повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» приглашает зрителей погрузиться в атмосферу воспоминаний Петра Гринева. Постановка строится на основе его «семейственных записок» — так автор первоначально назвал рукопись. Спектакль раскрывает судьбу Гринева через его воспоминания о двух ярких и судьбоносных годах юности. Это время оказалось для него как счастливым, так и трагичным, став периодом, который определил всю его дальнейшую жизнь.

Путешествие в прошлое через воспоминания

На сцене перед зрителями предстаёт взрослый Гринев, который, погружаясь в свои мысли, оживляет события прошлого. Молодой Петр Гринев начинает свое путешествие в мире, где ему предстоит столкнуться с трудными выборами, балансируя между жизнью и смертью. Каждый эпизод — это новый вызов, требующий от него мужества, чести и нравственной силы.

Темы чести, любви и судьбы

Спектакль поднимает важные для юных зрителей темы. Честь и совесть — те качества, которые помогают Гриневу оставаться верным своим принципам, даже в самых опасных ситуациях. В контексте восстания Пугачева, эта борьба становится особенно острой. Максима «Береги честь смолоду» проходит красной нитью через всю историю, напоминая зрителям о важности верности себе и своим идеалам. А любовь, такая чистая и искренняя, как между Гриневым и Машей Мироновой, становится еще более трогательной на фоне кровавого мятежа.

Современная интерпретация классики

Несмотря на историческую основу, постановка лишена традиционных «привязок» к эпохе Пугачева. Образы и сцены, такие как взятие Белогорской крепости или встреча с императрицей Екатериной II, мифологизируются, создавая ощущение сна или наваждения. Костюмы лишь отдалённо напоминают о XVIII веке, а музыкальное сопровождение — современное, с элементами народных мотивов — создает контраст между временем и вечными темами.

Спектакль предлагает зрителям не только встречу с классикой, но и возможность задуматься о её актуальности в наше время. Творчество Пушкина остается вечным источником мудрости и глубины, важным для любого поколения.

В других городах

Санкт-Петербург, 11 ноября
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

