Tоп стендап: Вечер смеха и хорошего настроения в Казани

Оставьте свои заботы за порогом Stand Up Club Kazan и зарядитесь энергией на вечере комедийного искусства! Концерт ТОП СТЕНДАП — это возможность насладиться выступлениями участников популярных ТВ и интернет проектов. Каждый вечер обещает быть уникальным и наполненным смехом.

Расписание выступлений

Не упустите шанс увидеть кумиров живьем. В этом месяце на сцене клуба выступят:

26, 27 июня — Андрей Цеховский и Никита Дубровский

3, 4 июля — Гамлет Кароян и Настя Едигарова

10, 11 июля — Ефим Серкин и Артём Ионов

17, 18 июля — Эдгар Исаханян и Эмиль Саакянц

24, 25 июля — Коля Хамьянов и Артем Борисов

31 июля, 1 августа — Борис Зелигер и Миша Переходько

7, 8 августа — Анарбек Аскаров и Павел Потемкин

14, 15 августа — Егор Кукса и Денис Гвоздев

21, 22 августа — Максим Калашников и Замрат Вартанянц

Полезная информация

Сбор гостей начинается в 21:30. Стоимость входного билета составляет 1200-1500 рублей. Обратите внимание: возрастное ограничение 18+. При входе могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!