Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Tоп стендап
Киноафиша Tоп стендап

Tоп стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Tоп стендап: Вечер смеха и хорошего настроения в Казани

Оставьте свои заботы за порогом Stand Up Club Kazan и зарядитесь энергией на вечере комедийного искусства! Концерт ТОП СТЕНДАП — это возможность насладиться выступлениями участников популярных ТВ и интернет проектов. Каждый вечер обещает быть уникальным и наполненным смехом.

Расписание выступлений

Не упустите шанс увидеть кумиров живьем. В этом месяце на сцене клуба выступят:

  • 26, 27 июня — Андрей Цеховский и Никита Дубровский
  • 3, 4 июля — Гамлет Кароян и Настя Едигарова
  • 10, 11 июля — Ефим Серкин и Артём Ионов
  • 17, 18 июля — Эдгар Исаханян и Эмиль Саакянц
  • 24, 25 июля — Коля Хамьянов и Артем Борисов
  • 31 июля, 1 августа — Борис Зелигер и Миша Переходько
  • 7, 8 августа — Анарбек Аскаров и Павел Потемкин
  • 14, 15 августа — Егор Кукса и Денис Гвоздев
  • 21, 22 августа — Максим Калашников и Замрат Вартанянц

Полезная информация

Сбор гостей начинается в 21:30. Стоимость входного билета составляет 1200-1500 рублей. Обратите внимание: возрастное ограничение 18+. При входе могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт Tоп стендап

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
21 августа пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
22 августа суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
28 августа пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
29 августа суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
4 сентября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
5 сентября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
11 сентября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
12 сентября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
18 сентября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
19 сентября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
25 сентября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
26 сентября суббота
20:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
2 октября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
3 октября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
9 октября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
10 октября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
16 октября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
17 октября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
23 октября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
24 октября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
30 октября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
31 октября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
6 ноября пятница
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽
7 ноября суббота
21:30
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Честный
16+
Хип-хоп

Честный

3 октября в 20:00 Korston Club Hotel
от 3000 ₽
Филармонический джаз-оркестра РТ и Мари Карне
6+
Джаз

Филармонический джаз-оркестра РТ и Мари Карне

24 августа в 18:30 Филармония им. Тукая
Билеты
Trubetskoy
16+
Рок Поп

Trubetskoy

5 октября в 20:00 Максимилианс
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше