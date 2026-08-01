Tоп стендап

Оставьте свои заботы за порогом Stand Up Club Kazan и зарядитесь энергией на вечере комедийного искусства! Концерт ТОП СТЕНДАП — это возможность насладиться выступлениями участников популярных ТВ и интернет проектов. Каждый вечер обещает быть уникальным и наполненным смехом.
Не упустите шанс увидеть кумиров живьем. В этом месяце на сцене клуба выступят:
Сбор гостей начинается в 21:30. Стоимость входного билета составляет 1200-1500 рублей. Обратите внимание: возрастное ограничение 18+. При входе могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст.
Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями!