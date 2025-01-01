Меню
Хармс: Авиация превращений
Билеты от 800₽
Спектакль Хармс: Авиация превращений

Спектакль Хармс: Авиация превращений

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Данииле Хармсе

Спектакль «Хармс: Авиация превращений» в постановке Александра Савельева — это увлекательное путешествие в мир одного из самых загадочных и противоречивых писателей XX века. Этот спектакль предлагает зрителям уникальную возможность разгадать многогранную натуру Даниила Хармса, чье творчество продолжает вызывать споры среди литераторов и поклонников.

Мир метафор и неожиданных поворотов

Каждое событие на сцене — это метафора, а каждая деталь служит ключом к пониманию сложного внутреннего мира автора. Это не просто биография, а глубокое размышление о том, как искусство отражает и трансформирует реальность. Хармс, известный своими смелыми экспериментами, открывает новые горизонты в восприятии искусства и жизни.

Погружение в творчество

Спектакль обещает не только зрелищные решения, но и философские вопросы, которые ставит Хармс перед каждым из нас. Его творчество, полное иронии и абсурда, заставляет задуматься о месте человека в мире, о том, как наше восприятие может меняться под воздействием искусства.

«Хармс: Авиация превращений» — это возможность соприкоснуться с неординарным мышлением одного из самых ярких представителей отечественной литературы. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии!

Купить билет на спектакль Хармс: Авиация превращений

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

