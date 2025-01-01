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Жизель
Билеты от 800₽
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

6+
Режиссер Михаил Лавровский, Мариус Петипа, Жюль Перро, Жан Коралли
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Через год после парижской премьеры, в 1842 году, балет «Жизель» был представлен в Санкт-Петербурге, а чуть позже — в Москве. С тех пор он никогда не покидал российскую сцену надолго, и к главной роли приходили выдающиеся балерины, чья слава затмевала знаменитую Карлотту Гризи, исполнительницу первой Жизели.

Ведущие исполнительницы роли Жизели
В репертуаре Большого театра эта партия стала неотъемлемой для многих ведущих танцовщиц. В прошлом веке ее исполнили такие балерины, как Марина Семенова, Галина Уланова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова и Людмила Семеняка.

Эволюция смысла балета
Из сентиментальной истории о несчастной любви «Жизель» со временем превратилась в поэму о предательстве доверия и любви, способной победить смерть.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 1000 ₽ 19:00 от 800 ₽
18 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
15 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽

Фотографии

Жизель Жизель Жизель Жизель

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