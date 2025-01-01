Спектакль Жизель

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Через год после парижской премьеры, в 1842 году, балет «Жизель» был представлен в Санкт-Петербурге, а чуть позже — в Москве. С тех пор он никогда не покидал российскую сцену надолго, и к главной роли приходили выдающиеся балерины, чья слава затмевала знаменитую Карлотту Гризи, исполнительницу первой Жизели.

Ведущие исполнительницы роли Жизели

В репертуаре Большого театра эта партия стала неотъемлемой для многих ведущих танцовщиц. В прошлом веке ее исполнили такие балерины, как Марина Семенова, Галина Уланова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова и Людмила Семеняка.

Эволюция смысла балета

Из сентиментальной истории о несчастной любви «Жизель» со временем превратилась в поэму о предательстве доверия и любви, способной победить смерть.