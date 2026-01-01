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Каштанка
Билеты от 1600₽
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Постановка
VS Театр 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О спектакле

Трогательная история о верности и любви

«Каштанка» — одно из самых ярких и трогательных произведений Антона Чехова, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя. В этом спектакле рассказывается история о молодой собаке, потерявшей своего не очень хорошего хозяина в большом городе. Бездомная и одинокая, Каштанка теряет надежду найти своего старого хозяина, но ей повезло — она попадает в цирк, где её замечает артист.

Цирковая судьба Каштанки

Цирковой артист берёт её к себе и превращает в настоящую цирковую звезду, обучая собаку всем искусствам. Однако, несмотря на новую жизнь и популярность, Каштанка продолжает с грустью вспоминать своего прежнего хозяина, в котором не было ни любви, ни заботы. Это трогательная и душевная история о том, как верность и любовь могут пережить любые испытания.

Эмоциональная сила произведения

Этот спектакль пронизан теми чувствами, которые, несмотря на их простоту, остаются вечными. Верность, любовь и преданность — темы, которые Чехов затронул в своём произведении, и они вечно актуальны. Спектакль заставит каждого задуматься о том, как важны настоящие чувства и как сложно бывает найти место для настоящей привязанности в мире, полном эгоизма.

 

Режиссер
Владимир Витан
В ролях
Дарья Витан
Владимир Витан

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
27 сентября воскресенье
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
31 октября суббота
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
29 ноября воскресенье
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽

Фотографии

Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка

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