Спектакль Трамвайчик Дзинь-Дзинь

Трамвайчик Дзинь-Дзинь
Кот Вильям 0+
Спектакль для самых маленьких в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» состоится показ спектакля по мотивам книги Ольги Фадеевой «Трамвайчик Дзинь-Дзинь». Эта добрая история рассказывает о петербургском трамвайчике, который искренне любит свою работу и всегда готов к новым приключениям.

Каждый день для Трамвайчика - это новое удивительное путешествие. Он развозит пассажиров в музей, театр и парк, но не все на дороге рады его встрече. Помогите Трамвайчику найти правильный путь!

Спектакль обещает стать увлекательным не только для детей, но и для взрослых зрителей. Каждый зритель сможет получить свой счастливый билетик, а также внести свой вклад в развитие сюжета, решая судьбу Трамвайчика.

Главная идея постановки: «Если ты предан своему призванию, жизнь выведет тебя на новый уровень». Это отличный пример того, как добрые истории способны вдохновлять и учить детей важным жизненным урокам.

31 мая воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1400 ₽
6 июня суббота
14:00
от 1400 ₽
14 июня воскресенье
18:00
от 1400 ₽
26 июня пятница
11:00
от 1400 ₽

