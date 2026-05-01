Спектакль Трамвайчик Дзинь-Дзинь

Спектакль для самых маленьких в театре «Кот Вильям»

В театре «Кот Вильям» состоится показ спектакля по мотивам книги Ольги Фадеевой «Трамвайчик Дзинь-Дзинь». Эта добрая история рассказывает о петербургском трамвайчике, который искренне любит свою работу и всегда готов к новым приключениям.

Уникальные приключения трамвайчика

Каждый день для Трамвайчика - это новое удивительное путешествие. Он развозит пассажиров в музей, театр и парк, но не все на дороге рады его встрече. Помогите Трамвайчику найти правильный путь!

Интерактив и волшебство

Спектакль обещает стать увлекательным не только для детей, но и для взрослых зрителей. Каждый зритель сможет получить свой счастливый билетик, а также внести свой вклад в развитие сюжета, решая судьбу Трамвайчика.

Миссия спектакля

Главная идея постановки: «Если ты предан своему призванию, жизнь выведет тебя на новый уровень». Это отличный пример того, как добрые истории способны вдохновлять и учить детей важным жизненным урокам.

