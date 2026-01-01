Спектакль Любовь. Чума. Верона

Новый мюзикл «Чума на оба ваши дома!» в театре «Буфф»

В театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится премьерный показ мюзикла Максима Дунаевского по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома!». Это продолжение знаменитой трагедии Ромео и Джульетты, в которой герцог Веронский пытается примирить враждующие семьи Монтекки и Капулетти, предлагая заключить брак между Антонио и Розалины.

Спектакль представляет собой трагикомедию, обогащенную весёлыми и ироничными элементами. Он понравится тем, кто одержим неожиданными поворотами классических историй и игривыми интерпретациями.

Сюжет

Мировая премьера мюзикла обещает захватывающее продолжение знаменитой истории любви. Григорий Горин предлагает свою версию событий после трагической гибели Ромео и Джульетты. После похорон влюблённых герцог решает покончить с враждой между кланами и предлагает заключить союз через свадьбу. Однако семьи не испытывают энтузиазма к такой идее и начинают искать кандидатов по принципу «кто похуже и кого не жалко». Как закончится эта трагифарсовая история?

Создание спектакля

Идея мюзикла появилась в 2019 году, и никто не мог предположить, что за ней последуют два года пандемии. Во время репетиций артисты отмечали, что актуальные реплики о «масках» и «карантине» уже имелись в тексте. Главные герои Антонио и Розалина – опытнее и мудрее своих предшественников. Смогут ли они преодолеть вражду и изменить предначертанный финал?

«Наша трагикомедия завершается надеждой, а комедия – по традиции театра «Буфф» будет озорной и весёлой», - говорит режиссёр Ника Козоровицкая.

Награды и признание

Спектакль является номинантом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра».