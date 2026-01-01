Спектакль Любовь. Чума. Верона

Оповещения от Киноафиши
Буфф 18+
Продолжительность 225 минут
Возраст 18+

О спектакле

Новый мюзикл «Чума на оба ваши дома!» в театре «Буфф»

В театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится премьерный показ мюзикла Максима Дунаевского по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома!». Это продолжение знаменитой трагедии Ромео и Джульетты, в которой герцог Веронский пытается примирить враждующие семьи Монтекки и Капулетти, предлагая заключить брак между Антонио и Розалины.

Спектакль представляет собой трагикомедию, обогащенную весёлыми и ироничными элементами. Он понравится тем, кто одержим неожиданными поворотами классических историй и игривыми интерпретациями.

Сюжет

Мировая премьера мюзикла обещает захватывающее продолжение знаменитой истории любви. Григорий Горин предлагает свою версию событий после трагической гибели Ромео и Джульетты. После похорон влюблённых герцог решает покончить с враждой между кланами и предлагает заключить союз через свадьбу. Однако семьи не испытывают энтузиазма к такой идее и начинают искать кандидатов по принципу «кто похуже и кого не жалко». Как закончится эта трагифарсовая история?

Создание спектакля

Идея мюзикла появилась в 2019 году, и никто не мог предположить, что за ней последуют два года пандемии. Во время репетиций артисты отмечали, что актуальные реплики о «масках» и «карантине» уже имелись в тексте. Главные герои Антонио и Розалина – опытнее и мудрее своих предшественников. Смогут ли они преодолеть вражду и изменить предначертанный финал?

«Наша трагикомедия завершается надеждой, а комедия – по традиции театра «Буфф» будет озорной и весёлой», - говорит режиссёр Ника Козоровицкая.

Награды и признание

Спектакль является номинантом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра».

Март
Апрель
19 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
9 апреля четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
28 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона Любовь. Чума. Верона

