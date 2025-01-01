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Киноафиша Залетные

Спектакль Залетные

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Залётные» в Театре «Мастерская»: Погружение в мир Василия Шукшина

Кто может понять сибиряка лучше самого сибиряка? Режиссёр «Залётных» Михаил Гаврилов, земляк Василия Шукшина, отвечает на этот вопрос своим творением. Его огромная любовь к автору и его героям стала основой для выбора материала и создания органичного спектакля.

Музыка шукшинского слова

Василий Макарович Шукшин умел слышать людей, «схватывая» их интонации и превращая их в музыкальные фразы. Михаил Гаврилов с детства знаком с этой музыкой речи. Именно через неё он создаёт характеры персонажей, формируя их судьбы. Работая над инсценировкой, режиссёр глубоко анализировал каждый рассказ, вникая в каждое слово, чтобы понять чувства героев Шукшина.

Трагедия и комедия жизни

Писатель видел жизнь такой, какая она есть, — смешанной из трагического и комического. Спектакль «Залётные» Гаврилова точно отражает это сочетание: он и смешной, и трогательный, и щемящий. Режиссёр сосредоточился на теме одиночества, присущего героям Шукшина. Их часто называют «чудаками» или «чудиками» — они не такие, как все, словно попали сюда по ошибке. Однако в этих одиноких душах есть что-то восхитительное.

Непохожесть и искренность

Возможно, именно их нестандартность и умение ценить каждое мгновение жизни делают «шукшинских чудиков» близкими и родными зрителям. Михаил Гаврилов с огромной любовью вырисовывает каждый образ, предельно деликатно разбирая мотивы их поступков. В итоге невозможно не полюбить этих, может быть, где-то несуразных, но абсолютно настоящих людей.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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