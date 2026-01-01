Guitar Day: BluesKitchen
Киноафиша Guitar Day: BluesKitchen

Guitar Day: BluesKitchen

Возраст 12+
О концерте

Эмоции и энергия: концерт «BluesKitchen» в Клубе Козлова

Выступление коллектива «BluesKitchen» ожидается в Клубе 13 января в рамках концертной серии «Guitar Day». На концерте зрителей ждут завораживающие соло на электрогитаре, губных гармониках и клавишах. Нежный и насыщенный женский тембр вокалистки добавит пронизывающие блюзовые нотки в каждый трек. Однако главным, по словам музыкантов и их поклонников, остаются эмоции и энергия, которые группа щедро делится со зрителями.

История «BluesKitchen»

«BluesKitchen» был основан в 2023 году в Москве. Коллектив черпает вдохновение из классики афроамериканской корневой музыки и исполняет как бессмертные гимны электрик-блюза, фанка и соула, так и современные композиции с влиянием старой школы. На сцене выступают:

  • Анастасия Искандарова (вокал)
  • Сергей Савин (электрогитара)
  • Семен Оськин (губные гармоники)
  • «Басмэн» (гитара)
  • Данила Ленци (ударные)
  • Тимур Нагучев (клавишные)

Вокалистка с наградами

Идейный вдохновитель группы, Анастасия Искандарова, является профессиональной вокалисткой и участницей множества фестивалей. Она была отмечена на «Ural Music Night» и «Moscow jazz festival», а также стала победительницей конкурса «LJ Lanote Jazz Online Competition. Jazz Lovers».

Июнь
23 июня вторник
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

