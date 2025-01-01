Меню
Композиторы-детям: Моцарт
Билеты от 600₽
Киноафиша Композиторы-детям: Моцарт

Композиторы-детям: Моцарт

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Интерактивные концерты для детей: музыкальное путешествие с Ученым Котом

Приглашаем юных зрителей на познавательные интерактивные концерты, ведущим которых станет голос Ученого Кота – Екатерина Виноградова. В этом увлекательном представлении также примут участие:

  • Марина Агафонова, сопрано
  • Евгений Стародубцев, фортепиано
  • Ирина Павлихина, скрипка
  • Александр Гладков, баритон
  • Учащиеся академии балета Гедиминаса Таранды
  • Специальный гость – Никита Шиманский, фортепиано

Программа концерта

В программе концерта прозвучат произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта:

  • «Маленькая ночная серенада»
  • «Турецкий марш» (Рондо из Сонаты № 11 ля мажор)
  • Детские песни и арии из оперы «Волшебная флейта»
  • Пьесы, написанные Моцартом в 7-летнем возрасте

Музыка и сказка

Каждый ребенок мечтает подружиться с Ученым Котом из пушкинской страны Лукоморье. Это интерактивное представление – отличный способ познакомиться с музыкальной стороной творчества Моцарта и отправиться в незабываемое звуковое путешествие. Такой необычный ведущий, как Кот, создаст атмосферу доверия, в которой диалоги станут более живыми и интересными для юной аудитории.

Сандвич с песком и музыкой

Живыми иллюстрациями к музыкальным произведениям станут удивительные песочные картины, которые будут появляться на глазах у зрителей. В рамках программы маленькие зрители узнают много интересного о жизни и творчестве великого композитора и смогут услышать не только его известные произведения, но и необычные детские песни: «День рождения маленького Фридриха», «Жил-был на свете мальчик», «Маленькая пряха».

Сценарий включает также взаимодействие с персонажами оперы, где Коту предстоит подавить в себе инстинкт хищника, чтобы "не напасть" на героя с птичьими перьями – Папагено. Однако музыка всегда примирит!

Продолжительность и возможные изменения в программе

Концерт разделен на два отделения по 50 минут каждое. Обратите внимание на возможные изменения в программе.

Март
29 марта воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

