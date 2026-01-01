Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина

Концерт-посвящение Сергею Есенину

Московский мужской концертный хор под руководством Валерия Рыбина и ансамбль народных инструментов «Адмирал» под художественным руководством Михаила Чернова представят уникальный концерт, посвященный одному из самых ярких поэтов России Сергею Есенину. В роли дирижера выступит Станислав Майский, а ведущим вечера станет артист Московского театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Мальцев.

Музыка и поэзия Есенина

В программе концерта будут звучать песни на стихи Сергея Есенина, русские народные мелодии и знаменитые романсы. Поэзия Есенина пронизана музыкальными образами, отражающими звуки природы и душевные переживания. Ценные строки, такие как «Не жалею, не зову, не плачу» и «Клен ты мой опавший», создают неповторимую атмосферу, когда они сливаются с музыкой.

Перемены в программе и продолжительность

Концерт включает в себя два отделения по 45 минут, в ходе которых звучат как задорные плясовые, так и лирические мелодии. Исполнители, состоящие из известных коллективов и ярких солистов, представят не только любимые романсы, но и страницы биографии поэта, при этом возможны изменения в программе.

Не упустите возможность стать частью этого musical-литературного мероприятия, где каждый найдет что-то близкое для себя в мире музыки и поэзии.