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Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина
Билеты от 700₽
Киноафиша Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина

Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт-посвящение Сергею Есенину

Московский мужской концертный хор под руководством Валерия Рыбина и ансамбль народных инструментов «Адмирал» под художественным руководством Михаила Чернова представят уникальный концерт, посвященный одному из самых ярких поэтов России Сергею Есенину. В роли дирижера выступит Станислав Майский, а ведущим вечера станет артист Московского театра «Ленком Марка Захарова» Дмитрий Мальцев.

Музыка и поэзия Есенина

В программе концерта будут звучать песни на стихи Сергея Есенина, русские народные мелодии и знаменитые романсы. Поэзия Есенина пронизана музыкальными образами, отражающими звуки природы и душевные переживания. Ценные строки, такие как «Не жалею, не зову, не плачу» и «Клен ты мой опавший», создают неповторимую атмосферу, когда они сливаются с музыкой.

Перемены в программе и продолжительность

Концерт включает в себя два отделения по 45 минут, в ходе которых звучат как задорные плясовые, так и лирические мелодии. Исполнители, состоящие из известных коллективов и ярких солистов, представят не только любимые романсы, но и страницы биографии поэта, при этом возможны изменения в программе.

Не упустите возможность стать частью этого musical-литературного мероприятия, где каждый найдет что-то близкое для себя в мире музыки и поэзии.

Купить билет на концерт Отговорила роща золотая. К 130-летию Есенина

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Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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