Гудвин шоу
Киноафиша Гудвин шоу

Спектакль Гудвин шоу

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

ГудвинШоу: волшебство на сцене!

Кто не знает историю о путешествии по дороге из желтого кирпича? Маленькая девочка Элли и ее верные друзья: Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев и, конечно, Великий волшебник Гудвин – это герои, знакомые каждому из нас с детства. Совсем скоро они вновь встретятся, чтобы порадовать зрителей волшебным праздником в Изумрудном городе.

Уникальные возможности для зрителей

Подготовка к встрече идет полным ходом, и никакие злые силы не смогут её остановить. Каждый зритель становится жителем Изумрудного города и активно участвует в празднике. Перед входом в зал каждый ребенок получает заветные зеленые очки, без которых попасть в волшебный мир невозможно, а также коробочку с волшебным реквизитом. С помощью этого реквизита дети смогут участвовать в представлении каждые три минуты.

Технические новшества и сюрпризы

Благодаря современным технологиям, Волшебная страна на сцене станет поистине удивительной. Зрители станут свидетелями множества чудес: фокусы и иллюзии – это лишь небольшая часть большого шоу Гудвина. В программе предусмотрены:

  • Шоу мыльных пузырей;
  • Лазерное шоу;
  • Трансформация костюмов;
  • Фокусы и иллюзии;
  • Танцевальные флэшмобы с участниками шоу;
  • Интерактивная битва с Урфин Джюсом и его солдатами;
  • Презенты от семи подземных королей;

Иммерсивное театральное переживание

«ГудвинШоу» – это не просто спектакль, а зрелищное иммерсивное шоу, которое объединяет театральное, музыкальное и танцевальное искусство. Погружение в сказку начинается уже с самого входа в концертный зал, где вас встретят волшебные декорации, идеальные для фотографий и незабываемых впечатлений.

Не упустите возможность увидеть это чудесное зрелище – его нужно пережить, чтобы верить в настоящее волшебство!

Купить билет на спектакль Гудвин шоу

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Январь
12 октября воскресенье
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 300 ₽
4 января воскресенье
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 300 ₽

