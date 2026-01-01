Оповещения от Киноафиши
Заколдованный город
Киноафиша Заколдованный город

Спектакль Заколдованный город

Красноярский театр оперы и балета 6+
Возраст 6+

Заколдованный город: мюзикл о дружбе и взрослении

В Театре оперы и балета имени Хворостовского состоится мюзикл в двух действиях «Заколдованный город». Эта история расскажет о юном Клаусе, который покидает дом тётушки Эльзы и отправляется на заработки.

Оказавшись в незнакомом городе, Клаус вскоре понимает, что местные жители и сам город хранят таинственные секреты, связанные с злыми чарами Колдуна. На его пути Клаус встречает капризную Принцессу, мудрого Гномa и весёлую Муху.

Смело ли возьмётся Клаус за спасение города и помощь Принцессе, если в его дорожном узелке лишь верёвочка, грошик и уголёк? Этот мюзикл обещает быть интересным не только детям, но и взрослым, ведь главные темы — дружба, первая любовь и борьба между добром и злом — знакомы каждому.

Под руководством режиссёра Валерия Бурдика, «Заколдованный город» становится спектаклем о взрослении главного героя, который проходит через испытания. Мюзикл наполнен глубокими смыслами и станет отличным выбором для семейного просмотра.

Фотографии

Заколдованный город Заколдованный город Заколдованный город Заколдованный город Заколдованный город Заколдованный город
