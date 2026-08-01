Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Труба, орган и саксофоны при свечах
Киноафиша Труба, орган и саксофоны при свечах

Труба, орган и саксофоны при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в сердце Санкт-Петербурга

В одном из исторических храмов Северной столицы, окруженном таинственным сиянием свечей, состоится уникальное музыкальное событие. На одной сцене встретятся два совершенно различных инструмента: величественный орган и выразительный саксофон. Это сочетание создаёт неповторимую атмосферу, где торжественность органного звучания переплетается с теплотой лиричного саксофона.

Программа вечера

Программа концерта включает произведения разных эпох и стилей, начиная от классики и заканчивая современными композициями, специально аранжированными для этого необычного дуэта. Вечер порадует слушателей произведениями великих композиторов: Иогана Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Джулио Каччини и других.

Исполнители

Выступят:

  • Евгения Немцева — орган
  • Квартет «Игра саксофонов» в составе:
    • Виктория Попова
    • Марат Фатхутдинов
    • Руслан Фатхутдинов
    • Савелий Тютин
  • Александр Голиков — труба, ведущий

Атмосфера концерта

Концерт пройдёт в акустике старинной церкви, что добавит выступлению особую духовность и камерность. Живое исполнение позволит каждому слушателю ощутить магию музыки и насладиться моментом. Это событие станет настоящим подарком для ценителей искусства и тех, кто ищет новые впечатления в атмосфере уюта и гармонии.

Купить билет на концерт Труба, орган и саксофоны при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Август
Октябрь
29 августа суббота
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 800 ₽
31 октября суббота
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 800 ₽

В ближайшие дни

Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка

Орган и Дудук при Свечах

16 августа в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Живая музыка

Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

18 августа в 19:30 Яани Кирик
от 1000 ₽
«Город-сказка, город-мечта»: Культовый рок нулевых на Неве
16+
Рок

«Город-сказка, город-мечта»: Культовый рок нулевых на Неве

16 августа в 18:00 Теплоход «Акватория звука»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше