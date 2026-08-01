Труба, орган и саксофоны при свечах

Музыкальный вечер в сердце Санкт-Петербурга

В одном из исторических храмов Северной столицы, окруженном таинственным сиянием свечей, состоится уникальное музыкальное событие. На одной сцене встретятся два совершенно различных инструмента: величественный орган и выразительный саксофон. Это сочетание создаёт неповторимую атмосферу, где торжественность органного звучания переплетается с теплотой лиричного саксофона.

Программа вечера

Программа концерта включает произведения разных эпох и стилей, начиная от классики и заканчивая современными композициями, специально аранжированными для этого необычного дуэта. Вечер порадует слушателей произведениями великих композиторов: Иогана Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Джулио Каччини и других.

Исполнители

Выступят:

Евгения Немцева — орган

Квартет «Игра саксофонов» в составе: Виктория Попова Марат Фатхутдинов Руслан Фатхутдинов Савелий Тютин

Александр Голиков — труба, ведущий

Атмосфера концерта

Концерт пройдёт в акустике старинной церкви, что добавит выступлению особую духовность и камерность. Живое исполнение позволит каждому слушателю ощутить магию музыки и насладиться моментом. Это событие станет настоящим подарком для ценителей искусства и тех, кто ищет новые впечатления в атмосфере уюта и гармонии.