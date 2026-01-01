Ирина Салтыкова
16+
О концерте

Концерт Ирины Салтыковой в Санкт-Петербурге: ностальгия 90-х

В петербургском клубе «Космонавт» вас ждет событие, которое станет главной ностальгической премьерой осени. Ирина Салтыкова представит концертную программу «Салтыкова клёвая», название которой стало крылатой фразой благодаря культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2». В 2025 году картине исполнится 25 лет, и именно в ней Ирина сыграла, покорив сердце зрителей не только своим вокалом, но и харизматичной игрой на сцене.

Артистка докажет, что время над ней не властно. Её голос, звучавший из каждого магнитофона в 90-х, по-прежнему способен разбить тысячи сердец. В программе вечера прозвучат самые известные хиты, такие как «Голубые глазки», «Серые глаза», «Солнечный друг» и многие другие, которые знакомы всем поклонникам музыки того времени.

Ирина Салтыкова возвращает нас в эпоху души и искренности, которая была так ценна в 90-х. Ее концерт в клубе «Космонавт» станет вечеринкой ностальгии, душевных разговоров и настоящих музыкальных хитов. Этот клуб выбран не случайно: он сохраняет уникальную атмосферу старого Петербурга, которую так любили герои «Брата» и «Брата-2».

Готовьтесь к настоящему музыкальному блокбастеру! Вечер наполнит вас светом и энергией. Ирина покажет, что её талант и творческая энергия остаются такими же свежими и мощными, как и 20 лет назад. Не пропустите шанс увидеть её живьем и насладиться неповторимой атмосферой вечера!

Программа завораживающих хитов ждет вас в клубе «Космонавт» 7 ноября. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и вспомнить лучшие моменты 90-х!

7 ноября суббота
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1800 ₽

