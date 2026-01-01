Спектакль «Гроза»: ностальгическая притча о возвращении «домой»

Вымышленный город Калинов стоит на выжженной земле. Его жители поклоняются правилам и обычаям, которые давно утратили первоначальный смысл. В этом закрытом мире разворачивается история Катерины – ангела, тоскующего по истинному раю.

Режиссёр Дарья Догадова превращает пьесу Островского в глубокомысленную притчу. В ее интерпретации личность сталкивается с обществом, а свобода оказывается подлинным испытанием. «Гроза» превращается в историю метафизического разрыва между земным и небесным, где гроза символизирует не карающую силу, а зов небес.

Трубный глас в спектакле терпеливо взывает к заблудившемуся ангелу, предлагая показать дорогу «домой». Любовь становится последним и самым смелым полётом Катерины в поисках своей судьбы.

Постановочная команда

Художник по костюмам: Ольга Смагина

Ольга Смагина Композитор: Андрей Григорьев

Андрей Григорьев Режиссёр по пластике: Ксения Малинина

Ксения Малинина Художник по свету: Дмитрий Зименко

Спектакль «Гроза» рекомендован к просмотру с 15 лет.