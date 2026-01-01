Вымышленный город Калинов стоит на выжженной земле. Его жители поклоняются правилам и обычаям, которые давно утратили первоначальный смысл. В этом закрытом мире разворачивается история Катерины – ангела, тоскующего по истинному раю.
Режиссёр Дарья Догадова превращает пьесу Островского в глубокомысленную притчу. В ее интерпретации личность сталкивается с обществом, а свобода оказывается подлинным испытанием. «Гроза» превращается в историю метафизического разрыва между земным и небесным, где гроза символизирует не карающую силу, а зов небес.
Трубный глас в спектакле терпеливо взывает к заблудившемуся ангелу, предлагая показать дорогу «домой». Любовь становится последним и самым смелым полётом Катерины в поисках своей судьбы.
Спектакль «Гроза» рекомендован к просмотру с 15 лет.