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Гроза
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Гроза»: ностальгическая притча о возвращении «домой»

Вымышленный город Калинов стоит на выжженной земле. Его жители поклоняются правилам и обычаям, которые давно утратили первоначальный смысл. В этом закрытом мире разворачивается история Катерины – ангела, тоскующего по истинному раю.

Режиссёр Дарья Догадова превращает пьесу Островского в глубокомысленную притчу. В ее интерпретации личность сталкивается с обществом, а свобода оказывается подлинным испытанием. «Гроза» превращается в историю метафизического разрыва между земным и небесным, где гроза символизирует не карающую силу, а зов небес.

Трубный глас в спектакле терпеливо взывает к заблудившемуся ангелу, предлагая показать дорогу «домой». Любовь становится последним и самым смелым полётом Катерины в поисках своей судьбы.

Постановочная команда

  • Художник по костюмам: Ольга Смагина
  • Композитор: Андрей Григорьев
  • Режиссёр по пластике: Ксения Малинина
  • Художник по свету: Дмитрий Зименко

Спектакль «Гроза» рекомендован к просмотру с 15 лет.

Режиссер
Дарья Догадова
В ролях
Алексей Согрин
Джамшит Садыгов
Юлия Миневцева
Дмитрий Хозин
Екатерина Юсупова

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
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18:00
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от 600 ₽
1 октября четверг
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