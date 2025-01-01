Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гроза. Искушение
Билеты от 800₽
Киноафиша Гроза. Искушение

Спектакль Гроза. Искушение

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Мистическая драма по пьесе А. Н. Островского в Театре Гоголя

Спектакль «Гроза. Искушение» по пьесе А. Н. Островского — первая премьера обновленного Театра Гоголя на Основной сцене. Постановка художественного руководителя театра Антона Яковлева представляет собой современную интерпретацию классической пьесы, в которой смешиваются элементы мистики и трагифарса.

О чем спектакль

В этой истории каждый герой сталкивается с собственными искушениями. Для кого-то они становятся нелепыми и смешными, а для кого-то — пугающими. Для главной героини, Катерины, такое испытание оборачивается безудержной страстью и запретной любовью, которые заставляют её бросить вызов окружающей действительности.

Награды и признание

Спектакль был отмечен в театральной премии газеты «Московский комсомолец» в номинации "Начинающие. Лучшая женская роль" — эту награду получила Любовь Константинова. Также он вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссер».

Режиссер о спектакле

Антон Яковлев делится своими мыслями о «Грозе»: «Эта пьеса стоит особняком среди произведений Островского. Я давно мечтал её поставить, так как в ней присутствует элемент условности и фантасмагории. На мой взгляд, «Гроза» может быть интерпретирована как театр абсурда или фантастический реализм. Главная тема — искушение, которое есть у каждого героя, как способ уйти от болезненной реальности. Классика должна звучать ярко и актуально. В своей интерпретации я выражаю те же чувства и страсти, которые волновали людей 200 лет назад и продолжают волновать сегодня. В основе «Грозы» лежит библейский сюжет, интересный зрителям любого возраста».

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Ольга Науменко
Ольга Науменко
Андрей Кондратьев
Любовь Константинова
Любовь Константинова
Олег Гущин
Николай Ковбас
Николай Ковбас

Купить билет на спектакль Гроза. Искушение

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
25 декабря четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
5 января понедельник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽
23 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение Гроза. Искушение

В ближайшие дни

Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
0+
Детские елки Детский
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
28 декабря в 15:30 Москва
от 1050 ₽
Лето господне
12+
Премьера Драма
Лето господне
24 января в 19:00 РАМТ
от 1500 ₽
Ретро
12+
Премьера Драма
Ретро
13 декабря в 19:00 Театр Российской Армии
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше