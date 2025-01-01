Мистическая драма по пьесе А. Н. Островского в Театре Гоголя

Спектакль «Гроза. Искушение» по пьесе А. Н. Островского — первая премьера обновленного Театра Гоголя на Основной сцене. Постановка художественного руководителя театра Антона Яковлева представляет собой современную интерпретацию классической пьесы, в которой смешиваются элементы мистики и трагифарса.

О чем спектакль

В этой истории каждый герой сталкивается с собственными искушениями. Для кого-то они становятся нелепыми и смешными, а для кого-то — пугающими. Для главной героини, Катерины, такое испытание оборачивается безудержной страстью и запретной любовью, которые заставляют её бросить вызов окружающей действительности.

Награды и признание

Спектакль был отмечен в театральной премии газеты «Московский комсомолец» в номинации "Начинающие. Лучшая женская роль" — эту награду получила Любовь Константинова. Также он вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссер».

Режиссер о спектакле

Антон Яковлев делится своими мыслями о «Грозе»: «Эта пьеса стоит особняком среди произведений Островского. Я давно мечтал её поставить, так как в ней присутствует элемент условности и фантасмагории. На мой взгляд, «Гроза» может быть интерпретирована как театр абсурда или фантастический реализм. Главная тема — искушение, которое есть у каждого героя, как способ уйти от болезненной реальности. Классика должна звучать ярко и актуально. В своей интерпретации я выражаю те же чувства и страсти, которые волновали людей 200 лет назад и продолжают волновать сегодня. В основе «Грозы» лежит библейский сюжет, интересный зрителям любого возраста».