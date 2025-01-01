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Как важно быть серьезным
Билеты от 1200₽
Киноафиша Как важно быть серьезным

Спектакль Как важно быть серьезным

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Классическая комедия по пьесе Оскара Уайльда

Спектакль «Как важно быть серьезным» — это яркая постановка по одноимённой пьесе Оскара Уайльда. Это классическая комедия, которая затрагивает темы любви, морали, социальных условностей и остроумно высмеивает абсурдные ситуации, в которые попадают герои.

Особенности постановки Театра Маяковского
В интерпретации Театра Маяковского режиссёр акцентирует внимание на тонкой игре актеров и эстетике эпохи. Декорации и костюмы подчеркивают стиль викторианской Англии, в то время как современное звучание реплик сохраняет актуальность текста.

Почему стоит посетить
Пьеса привлекает внимание неподражаемым юмором и неожиданными поворотами сюжета. Это лёгкий и интеллектуальный спектакль, подходящий как для ценителей классической литературы, так и для любителей оригинального театра.

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Иван Выборнов
Илья Никулин
Полина Лазарева
Виталий Ленский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
4 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
4 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным

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